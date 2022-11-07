Новое физкультурно-спортивное объединение «Бадминтон» появилось в «Центре дополнительного образования детей» Становлянского района. На днях здесь состоялось первое открытое первенство муниципалитета.

В соревнованиях приняли участи около 40 спортсменов в возрасте от 10 до 50 лет. На бадминтонный корт вышли все желающие поучаствовать, поделиться опытом и просто с удовольствием провести время. В Становлянском районе благодаря национальному проекту «Образование» большое внимание уделяется развитию спорта. «С открытием нового спортивного объединения у ребят появится больше возможностей для достижения высоких спортивных результатов. Занятия бадминтоном станут хорошей базой для улучшения здоровья и досуга обучающихся.

Увлеченный спортом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность проведения в регионе различных турниров для популяризации физической культуры и активного образа жизни. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает Игорь Артамонов.