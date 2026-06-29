Открытый диалог власти и бизнеса прошел в Липецкой области

Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов встретился с предпринимателями в «Деловой кляксе». Главной темой обсуждения стали актуальные меры государственной поддержки, доступные образовательные программы для бизнеса и тонкости взаимодействия с налоговыми органами. В ходе диалога участники смогли задать волнующие вопросы и получить разъяснения от представителей власти.

Сергей Курбатов в своем выступлении сделал акцент на технологическом развитии. По его словам, сегодня ключевыми драйверами роста бизнеса являются автоматизация процессов, внедрение искусственного интеллекта и грамотная оптимизация издержек. «Будущее за теми, кто не боится технологий», — подчеркнул замгубернатора.

Также перед предпринимателями выступил Дмитрий Петухов, который подробно остановился на вопросах льготного кредитования, перспективах поддержки креативных индустрий и нюансах маркировки товаров. Кульминацией встречи стала экскурсия по производству, которую для гостей провел руководитель типографии Павел Григоров. Участники смогли воочию увидеть, как работает современное печатное производство.