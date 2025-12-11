Открытый урок по фиджитал-спорту прошел в липецком Колледже ИИ в машиностроительной отрасли

Фиджитал урок и соревнования по дисциплине «Ритм-симулятор» в рамках всероссийского фестиваля «Исходный код» состоялись в липецком Колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли. Участники узнали об истории, дисциплинах и возможностях фиджитал-спорта и как с помощью современных технологий можно усилить физическую подготовку, развивать стратегическое мышление и командную работу.

«Молодежи нравятся компетенции на основе цифровых технологий и компьютерных наук. Фиджитал-спорт – это сочетание того, что во все времена привлекало молодых активных людей – то есть спорта, и современного айти. В Липецкой области создана хорошая база для внедрения фиджитал, так что перспективы у этого направления весьма неплохие», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках XIII Международного форума «Россия – спортивная держава» в Самаре Министерство просвещения РФ и Всероссийская федерация фиджитал-спорта подписали соглашение о развитии функционально-цифрового спорта и его интеграции в школьные программы. Соглашение предусматривает разработку методических материалов, пилотные проекты, подготовку педагогов и проведение всероссийских соревнований. Липецкая область – один из первых регионов, который активно откликнулся на эту инициативу.

«Совмещение реального спорта и компьютерных игр позволит школьникам проявить себя и приобщиться к массовому спорту. Фиджитал-спорт – одно из направлений, которое мы предлагаем включить в программу физической культуры. И нам важно учесть мнение молодежи: как сделать фиджитал-уроки полезными и интересными, чтобы как можно больше школьников присоединялось к этому спортивному направлению», – отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.