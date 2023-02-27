Выставка «О Родине. О мужестве. О славе» открылась в преддверии Дня защитника Отечества в Липецке. Это совместный проект Центра изобразительных искусств, где расположилась экспозиция, а также Липецкого отделения Союза художников России, Липецкого авиацентра, Военного комиссариата Липецкой области, Росгвардии, региональной прокуратуры, Липецкой государственной филармонии.

На выставке представлены работы художников Липецкой области, Орла, Москвы, Ордена Трудового Красного Знамени и ордена Красной Звезды студии военных художников имени М.Б. Грекова при Министерстве обороны РФ, воспитанников художественных школ Липецкой области. Экспозиция посвящена Дню защитника Отечества. Этот праздник символизирует единство всех российских воинов. На открытии выставки побывали воспитанники художественных школ и кадетских классов, а также военные, имеющие боевой опыт, побывавшие в горячих точках, прошедшие Афганистан и Югославию, участники СВО.

«Липецкая земля славится боевыми традициями. Отвага, самоотверженность и сплоченность остаются для жителей региона образцом служения Отечеству. Эти качества вызывают искреннее уважение к людям, которые своей профессией избрали защиту Родины», – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов.