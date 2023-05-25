В конце восьмидесятых годов на улицах Добринки появились необычные, в форме ласточек, металлические урны для мусора, которые привнесли в облик поселка свою изюминку.

Недавно мы узнали, что идея их установки принадлежала тогдашнему руководителю ЛМУ Николаю Шибаеву.

— Я их увидел в Сочи, где отдыхал летом 1985 года с семьей, — рассказывает Николай Константинович. — Подумал, что неплохо было бы сделать что-то подобное в Добринке. Ребята у нас работали мастеровые, поэтому по нарисованному мною эскизу изготовили урны, покрасили, чтоб совсем было похоже на ласточку, установили около своей конторы. Потом идею переняли из других организаций. Первым был сварщик автохозяйства Александр Еремин. К нам даже стали поступать заказы на изготовление необычных урн. Так наши «ласточки» разлетелись по всему поселку. Казалось бы, ничего особенного, но глаз радуется…

Со временем часть тех урн заменили на новые, более современные. Но и сегодня кое-где еще можно встретить этих «старушек», например, у здания автовокзала.