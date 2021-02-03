В Добринском районе начнут активно отлавливать бездомных собак. Как сообщили в администрации Добринского района, этим уже занимается ИП Ульшин (Тербунский район), с которым был заключен договор на минувшей неделе. Бродячих животных отлавливают, лечат, стерилизуют, содержат некоторое время в вольерах и затем отпускают на свободу. Договор заключен сроком до 1 июня. Исполнитель уже побывал в ряде сельских поселений.

Так, в Хворостянском сельском поселении, по словам его главы Владимира Курилова, большое количество бездомных собак (больше 20!) обитают в районе действующей фермы в Салтычках. Есть они и в других населенных пунктах сельской администрации. Местные жители давно жаловались по этому поводу в сельсовет.

— В прошлом году, — говорит Владимир Курилов, — бродячие собаки порвали одну овцу, нападали на коз и другой мелкий рогатый скот. Но мы по закону не имеем права их отстреливать или отлавливать. В Салтычках подрядчику удалось отловить 6 собак возле фермы. Во время следующего приезда он снова прибудет в это село. Проедет и по Хворостянке, Ольшанке, другим населенным пунктам.

В Богородицком сельском поселении по заявке главы Александра Овчинникова предстоит отловить не менее 10 бродячих собак. Все они сконцентрированы на Плавице, в Ольговке, Благодати. Жители, у которых дома есть четвероногие любимцы, также заранее оповещаются об отлове.