Отличники учёбы и спорта получили паспорта в администрации Липецкой области

В администрации Липецкой области состоялась церемония вручения паспортов юным жителям региона. Она прошла в рамках областного этапа Всероссийской акции «Мы – граждане России» и была приурочена к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.

Документы юным жителям региона в торжественной обстановке вручил руководитель области Игорь Артамонов.

«Сегодня мы вручаем паспорта лучшим представителям молодёжи региона. У вас большой потенциал, не останавливайтесь на достигнутом, развивайтесь. Уверен – вы добьётесь поставленных целей, сможете прославить наш регион», – сказал Игорь Артамонов в приветственном слове.

Паспорта в торжественной обстановке получили 55 юношей и девушек, которые достойно проявили себя в учёбе, общественной деятельности, творчестве и спорте. В числе приглашённых – победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний.

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» проходит в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности.