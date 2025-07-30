Отмечали праздник моряки

Традиционно каждый год, в последнее воскресенье июля, свой праздник отмечают все те, кто служил в Военно-Морском Флоте. Парки и скверы городов нашей необъятной страны в этот день заполняют люди в тельняшках, бескозырках и черных беретах.

Вот и в Добринке в прошлую субботу можно было увидеть Андреевские флаги, с которыми моряки разъезжали по улицам райцентра. Уже стало доброй традицией собираться вместе, чтобы провести небольшой митинг у памятника добринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на площади Воинской Славы. Среди пришедших — моряки самых разных возрастов. Это и морпехи, и моряки-подводники, и парни, служившие на кораблях. В Добринке представители морского братства собираются уже больше пяти лет, к ним подключается молодежь, которая совсем недавно отслужила в ВМФ.

Мореманы возложили к памятнику живые цветы и склонили свои головы в память о всех моряках, погибших в годы Великой Отечественной войны и при выполнении боевого задания. После митинга собравшиеся не спешили расходиться по домам. Вспоминали памятные моменты из своей службы, делились ими с молодыми моряками. А на следующий год договорились встретиться вновь.