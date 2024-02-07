БРИКС станет новой платформой для развития отношений между Россией и Эфиопией. Об этом заявил посол Эфиопии в Москве Чам Угала на российско-эфиопском бизнес-форуме в Торгово-промышленной палате РФ. С российской стороны в нём приняли участие вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Игорь Морозов и другие, с эфиопской стороны – Чрезвычайный и Полномочный Посол Эфиопии в России Чам Угала, президент Эфиопской палаты торговли и отраслевых ассоциаций Мелаку Изезеу, представители деловых кругов Эфиопии.

Владимир Падалко особо подчеркнул важность прямого сотрудничества между сторонами без участия иностранных посредников, в том числе в агробизнесе, металлообработке, строительстве, закупке цветов из Эфиопии. Отдельно был отмечен вклад Липецкой области в активное развитие торгово-экономических связей с африканскими странами. Так, по результатам деловой миссии в столицу Эфиопии Аддис-Абебу в 2019 году, которая была организована Центром поддержки экспорта при Липецкой ТПП, удалось достигнуть ряда договорённостей для дальнейшего сотрудничества. В 2020 году состоялся ответный визит в Липецкую область президента Палаты торговли и отраслевых ассоциаций Эфиопии Мелаку Изезеу.

Сегодня липецкие предприниматели ведут переговоры о поставках в Эфиопию микробиологических препаратов и органических удобрений для ферм по выращиванию цветов. В свою очередь липецкие предприниматели заинтересованы в поставках фруктов, кофе, изделий из кожи. С презентациями на форуме выступили представители министерств торговли, туризма и инвестиций Эфиопии. Было принято решение о развитии туристических маршрутов по республике и другим странам Африки. В рамках форума состоялись двухсторонние встречи, в ходе которых российские и эфиопские бизнесмены смогли установить деловые контакты.

«Липецкая область имеет торговые связи с более 80 странами мира, и мы заинтересованы в укреплении этого взаимодействия, а также в открытии новых рынков. Это позволяет экономике региона развиваться в соответствии со всем современными тенденциями торговли, а также держать марку качества своей продукции», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «Центр поддержки экспорта Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует вице-премьер Андрей Белоусов.