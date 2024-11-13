10 ноября свой профессиональный праздник отмечали сотрудники органов внутренних дел.

Своих коллег, их семьи, ветеранов системы МВД поздравил начальник ОМВД России по Добринскому району, подполковник полиции И.А. Ростовцев.

— Будущее России, нашего района, — сказал в своем поздравлении глава муниципалитета А.Н. Пасынков, — немыслимо без надежного обеспечения правопорядка. И, как бы ваша служба ни называлась — милицией, полицией, ее суть остается одна — служение закону и нашим гражданам.

Свои пожелания в адрес полицейских также сказал председатель районного Совета депутатов М.Б. Денисов. За добросовестное исполнение служебных обязанностей ряд добринских полицейских разных подразделений райотдела получили благодарности, медали МВД «За отличие в службе» и памятные подарки. Не обошли своим вниманием действующие сотрудники и ветеранов системы МВД, которые до сих пор в строю со своими коллегами и в любую минуту готовы помочь им советом.

Апогеем торжества стало выступление добринских артистов.