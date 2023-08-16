Завершился отбор блюд, которые Липецкая область представит на выставке-форуме «Россия». Она откроется в ноябре 2023 года на ВДНХ, и каждый регион представит там свои достижения в разных сферах. От экономики и промышленности до сельского хозяйства и культуры. Блюда местной кухни из местных продуктов также станут частью экспозиции каждого региона.

Липецкая область привезет на ВДНХ бобышки, суп-кулеш, губернаторскую котлету, два вида шашлыка с салом и картофелем, солянку с бирючком и расстегаем, губернаторскую рыбную котлету с соусом из липецких бочковых огурчиков в лепешке, свиные ребрышки, томленые в елецком пиве, и липецкие бобышки.

Посетители выставки смогут попробовать каждое блюдо. Подачу адаптировали под фуд-корт, чтобы можно было быстро и удобно перекусить. Среди регионов выберут и победителя. Им станет тот, кто смог привлечь наибольшее число покупателей.