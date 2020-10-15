Отопительный сезон начинается в Липецкой области

В Липецкой области начинается отопительный сезон. Пуск тепла в многоквартирные дома региона будет проходить в соответствии с графиками в течение трёх дней со дня, указанного в соответствующих распоряжениях глав муниципальных образований. Графики согласовываются с ресурсоснабжающими организациями, исходя из технологических схем подачи ресурса.

Программы по подготовке объектов выполнены. В межотопительный период управляющие компании провели комплекс профилактических работ, в частности, промывку внутридомовых систем отопления, а также их испытания на прочность. Это обязательное условие для получения паспорта готовности объекта. За это время Государственной жилищной инспекцией Липецкой области было выявлено почти две тысячи нарушений. Большая часть из них уже устранена, по остальным – материалы переданы в прокуратуру.

«Подготовка к отопительному сезону находится под особым контролем областной власти, – подчёркивает руководитель региона Игорь Артамонов. – Ресурсоснабжающие организации должны обеспечить бесперебойную и безопасную подачу тепла в дома жителей Липецкой области».

Общий объём инвестиций в подготовку объектов топливно-энергетического комплекса Липецкой области к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов составил 3,97 миллиарда рублей, из которых 1,02 миллиарда – инвестиционные и ремонтные программы теплоснабжающих организаций.

В зоне ответственности энергетиков всё, что происходит с сетями и оборудованием за стенами домов. Дальше к работе приступает управляющая компания или ТСЖ. После подачи теплоносителя на многоквартирный дом именно они производят заполнение и регулировку общедомовой системы отопления, обеспечивают равномерный прогрев всех нагревательных приборов, контролируют поддержание требуемого давления, а также оптимальной температуры воздуха. Нормативная температура в жилых помещениях – не ниже 18 градусов, а в угловых жилых помещениях – не ниже 20 градусов.

Сейчас ресурсоснабжающим организациям необходимо завершить мероприятия по благоустройству мест раскопок. Ремонтные и аварийно-восстановительные работы, по их данным, будут завершены к первому ноября. В свою очередь, органы местного самоуправления совместно с ресурсоснабжающими организациями должны предпринять меры по обеспечению безопасности вблизи таких мест: следить за ограждениями, сигнальными и информационными знаками.

При возникновении проблем с подачей тепла необходимо звонить в Единую диспетчерскую службу Липецкой области по бесплатному номеру: 8-800-450-48-48 либо в управляющую компанию (номер указан в квитанции по содержанию и ремонту жилья). Для ликвидации возможных аварий на объектах и сетях теплоснабжения укомплектованы аварийные бригады.