Отопительный сезон в Липецке планируют завершить завтра, 12 апреля. Об этом на ежедневном оперативном совещании у главы Липецка Евгении Уваркиной доложил председатель департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Переверзев.

Решение об окончании отопительного сезона принято на основе данных регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, согласно которым в Липецк пришло устойчивое потепление – сегодня воздух прогреется до +21 градуса, завтра – до +20, несмотря на предстоящее несущественное похолодание, ожидается, что среднесуточная температура, которая уже превысила +8 градусов, не опустится ниже этой отметки.

— Мы видим, что погодные условия позволяют завершить отопительный сезон в областном центре, — подчеркнул Андрей Переверзев.

Евгения Уваркина решение поддержала. Ожидается, что уже сегодня будет подготовлено и подписано постановление об окончании отопительного сезона в областном центре.

Как известно, тепло в дома липчан в этом сезоне начали подавать 20 сентября. В прошлом году отопительный период в Липецке завершился 13 апреля.