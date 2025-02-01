Наши бойцы, находящиеся в зоне СВО, прислали заявку на материал для укрытия техники. Добринцы откликнулись. Один из них — депутат областного Совета депутатов Г.Н. Крутских.

— Для наших защитников мы закупили и отправили «за ленточку», — рассказывает Геннадий Николаевич, — резиновые конвейерные ленты для обшивки техники и 10 рулонов укрывного материала.

Такие резиновые ленты, по словам специалистов, имеют свойство растягиваться. Они хорошо смягчают удар при ударе. Укрывной материал тоже выполняет несколько функций на фронте: сверху закрывает технику и служит для строительства блиндажей, так же укрывая их.

Помимо этого, Геннадий Николаевич «закрыл» потребность ребят из 283 мсп в тросе и соединительных цепях. Это 20 катушек троса по 100 м в обмотке из силикона (8мм) и 3 катушки цепей. Они предназначены для организации переправы через реку. Кроме того, к грузу было добавлено 150 литров подсолнечного масла. Бойцы выражают огромную благодарность постоянному благотворителю и просто неравнодушному человеку — Г.Н. Крутских.

Если вы тоже желаете помочь нашим защитникам, присоединяйтесь к группе «ZOV Добринских казаков», где постоянно сообщается информация о том, что именно требуется в данный момент на фронте. Добринские волонтёры, находящиеся на связи с бойцами, пишут об этом, а потом, собрав необходимый груз с помощью неравнодушных жителей района, в спешном порядке отправляют его «за ленточку».