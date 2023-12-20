В последний день календарного года заканчивается осенняя призывная кампания, которая началась 1 октября. Но уже сейчас военный комиссариат Добринского района досрочно выполнил исполнительный наряд на призыв граждан на военную службу. По словам военкома Сергея Копцева, в ходе осеннего призыва ряды Вооруженных сил России пополнили 35 новобранцев из Добринского района. Все они попали в части и подразделения Западного военного округа. Добринцы служат в ВКС, ВМФ, частях Национальной гвардии и других видах и родах войск.

Последняя отправка была проведена во вторник, 19 декабря. А основной поток новобранцев пришелся на ноябрь.

Но уже с 10 января 2024 года вновь стартуют мероприятия по первоначальной постановке граждан на воинский учет. В следующем году постановке на учет подлежат граждане призывного возраста 2007 года рождения.