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Уже более 10 лет «Сколково» объединяет важных игроков мира технологического предпринимательства и ищет перспективные проекты в регионах России.

Стартап-тур в 2022 году пройдет в офлайн-формате в 10 городах страны c 3 марта по 28 апреля.

Что ждет участников в 2022 году?

Возможности: лучшие спикеры и эксперты расскажут, как превратить идею в проект, где взять на это деньги и как собрать команду.

Проекты: менторы из разных областей индустрии проведут консультации по сильным и слабым сторонам вашего бизнеса.

Ресурсы: представители институтов развития дадут самую полную информацию обо всех инструментах и возможностях поддержки стартапов.

Конкурс Open Innovations Startup Tour — это отличный шанс проверить свои идеи на прочность, найти спонсоров и выиграть денежный приз. Стать участником очень просто — достаточно оставить заявку на сайте и выполнить условия.

Стартап-тур проводится в разных городах России с 2011 года и является самым масштабным проектом в России и странах СНГ, направленным на развитие технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов.

Стартап-тур стал победителем Russian Creative Awards 2021 в номинации «Лучший креативный проект индустриального сектора».

Подробности на сайте – https://startup-tour.ru/.