Малярия — это паразитарное заболевание, распространенное в странах Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, в местах с жарким климатом.

Это длительная и тяжелая болезнь, изнуряющая человека. Клиника характеризуется лихорадочными приступами, увеличением печени и селезенки, нарастающим малокровием. Известны 4 формы малярии, из них наиболее опасна тропическая, которая при позднем обращении к врачу может привести к смертельному исходу. Источником инфекции является больной человек или носитель возбудителя болезни.

Болезнь передается от больного человека здоровому через укус самки комара, которая нападает на человека обычно вечером и утром в сумерках. В зависимости от вида возбудителя скрытый период составляет 8-25 дней.

Болезнь начинается с симптомов общей интоксикации (слабость, разбитость, сильная головная боль, познабливание). Малярия характеризуется приступами, протекающими с ознобом и повышением температуры до 40-41 С, продолжающимися несколько часов, затем температура снижается до нормальной, и приступ заканчивается проливным потом. Самочувствие больного до следующего приступа может быть вполне удовлетворительным, сохраняется работоспособность.

При отсутствии адекватного лечения заболевание прогрессирует, возможны осложнения: развитие желтухи, нарушение свертываемости крови, возникновение шока, почечной и печеночной недостаточности, острой энцефалопатии, отека легких и мозга, комы, смертельный исход.

Лихорадка в начале заболевания может быть постоянной без выраженных приступов, что затрудняет диагностику.

При поздней диагностике и задержке с лечением тропическая малярия может принять «злокачественное течение». Особенно увеличивается риск развития «злокачественной» малярии при задержке с лечением более 6 дней от начала болезни.

Летальность при тропической малярии колеблется от 10 до 40%. Дети, беременные женщины и не иммунные взрослые более подвержены развитию тяжелой тропической малярии.

ВАЖНО: ранние проявления малярии сходны с первыми признаками других заболеваний. Паразиты малярии могут быть обнаружены только при исследовании крови под микроскопом. Для предотвращения заражения проводится химиопрофилактика — прием противомалярийных препаратов по определенной схеме. Каждый выезжающий в страны жаркого климата обязан до отъезда проконсультироваться с врачом поликлиники о видах противомалярийных препаратов для страны выезда, о сроках, дозах и отсутствии противопоказаний для их приема. Прием препаратов начинается за 1-2 недели до выезда из России, продолжается все время пребывания в неблагополучной местности и 4 недели после выезда оттуда. Во время пребывания в странах, неблагополучных по малярии, необходимо оберегать себя от укусов комаров. С этой целью в сумеречное и вечернее время рекомендуется применять репелленты (отпугивающие средства), которыми обрабатываются кожные покровы и одежда, а также фумигаторы в помещениях.

При обращении за медицинской помощью (в случае любого недомогания) по возращении из зарубежной поездки и в течение 3 лет следует сообщить врачу, что вы были в местности, неблагополучной по малярии.

Заведующая отделением ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница»

Слюсарева Галина Петровна