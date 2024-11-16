По данным статистики, за 10 месяцев текущего года в хозяйствах всех категорий в Липецкой области произведено 338,4 тыс. тонн скота и птицы в живом весе. Это на 44,7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Существенное увеличение показали сельхозорганизации. Там производство скота и птицы в живом весе превысило 323 тыс. тонн.

Драйвером роста отрасли стало свиноводство: с января по октябрь 2024 года в сельхозорганизациях было получено 131,9 тыс. тонн свиней в живом весе. Аналогичный показатель прошлого года вырос на 30,4%. Всего на территории региона работают семь компаний, в том числе селекционно-генетический центр по разведению свиней и станция искусственного осеменения. В хозяйствах всех категорий за 10 месяцев 2024 года произведено 136,9 тыс. тонн свиней в живом весе.

Липецкая область обеспечивает стабильное производство мяса скота и птицы. Мяса и мясопродуктов в регионе производится в три раза больше, чем необходимо для обеспечения внутреннего потребления, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.