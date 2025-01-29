Производство скота и птицы в живом весе в Липецкой области увеличилось на 14%, молока – на 2%, сообщило министерство сельского хозяйства региона, основываясь на данных статистики. В 2024 году в хозяйствах всех категорий скота и птицы на убой в живом весе было произведено 415,9 тыс. тонн. В 2023 году этот показатель составил 365,2 тыс. тонн. По производству скота и птицы Липецкая область входит в ТОП-15 в РФ. Больше всего в регионе было произведено мяса птицы – 226,5 тыс. тонн. На втором месте идёт свинина – 167,5 тыс. тонн. Остальной объём приходится на прочие виды мяса, включая говядину. Что касается производства яиц, то в прошлом году в регионе в хозяйствах всех категорий было получено 851,4 млн штук. Это соответствует уровню 2023 года.

Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2024 году увеличилось на 2,2% и достигло 323,7 тыс. тонн. Основной объем молока был получен в сельхозпредприятиях – 263,5 тыс. тонн. Продуктивность дойного стада в крупных и средних предприятиях из года в год растёт и в 2024 году составила 9390 килограммов на 1 корову (плюс 423 килограмма).

Животноводство – традиционно одна из основных отраслей АПК региона. Оно показывает устойчивый рост, в том числе благодаря тем мерам господдержки, которые регулярно оказываются нашим животноводческим хозяйствам по разным направлениям. В 2024 году на развитие племенного животноводства, реализацию молока и страхование поголовья они суммарно получили 508 млн рублей, добавили в министерстве.

«Липецкая область входит в топ-15 субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность государства. Поэтому увеличение показателей по отдельным видам продукции – хорошая новость не только для нашего региона, но и для всей страны. Хорошие результаты стали возможны во многом благодаря грамотному управлению отраслью и внедрению передовых технологий», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.