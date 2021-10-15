Отремонтирован и принят в эксплуатацию участок автодороги Липецк-Октябрьское-Усмань длиной 10,5 километра. Он проходит через село Кривка и Октябрьское мимо двух школ и профтехучилища. Ремонт проведён в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик – ООО «АРКС-7» – провёл на участке подготовительные и демонтажные работы, уложил двухслойное покрытие из асфальтобетона, укрепил щебнем обочины, отремонтировал водопропускные трубы, обустроил посадочные площадки, съезды и примыкания, нанёс новую разметку.

Обновлённая дорога соединяет с районным центром сёла, в которых в общей сложности живёт около трёх тысяч человек. Между основным зданием школы в Октябрьском и двумя её филиалами в Кривке и Куликово курсирует школьный автобус. Параллельно с ремонтом дорожного полотна там обновили пешеходную зону, ограждение и знаки.

Ремонт автодороги Липецк – Октябрьское – Усмань продолжится в следующем году – в плане работ ещё 24 километра в направлении Усмани. В общей сложности в Усманском районе в этом году по нацпроекту отремонтировано 24,5 километра региональных трасс. Все они приняты в эксплуатацию.