Отремонтированные по нацпроекту семь объектов дорожной инфраструктуры в Липецке приняли без замечаний

Приемочная комиссия осмотрела один мост и шесть улиц, обновленных в этом году в Липецке благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В перечне капитально отремонтированная переправа на улице Первомайской, восстановленные участки улиц Баумана, Ковалева, Известковой, Свердлова, Маяковского и Димитрова.

На тридцатиметровом мосту на Первомайской подрядчик полностью заменил опорные конструкции, ограждение, привел в порядок деформационные швы, заново устроил асфальтобетонное полотно на проезжей части и пешеходных зонах. На улицах частного сектора и въездах в город специалисты срезали старое изношенное полотно, уложили два слоя нового покрытия. На Димитрова, Известковой, Маяковского и Свердлова – устроили искусственные дорожные неровности и установили зеркала для улучшения обзора. На Ковалева и Баумана заново отрисовали пешеходные переходы и обновили всю разметку, заменили знаки.

По словам членов приемочной комиссии, в которую вошли представители РОСДОРНИИ, регионального минтранса, профильного городского департамента и подрядных организаций, теперь объекты соответствуют всем нормативам. Они стали безопаснее. Кроме того, качество использованных материалов подтвердили лабораторные исследования. Замечаний к выполненным работам не было.

«За отремонтированными объектами эксперты наблюдают и после сдачи в течение всего гарантийного срока», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.