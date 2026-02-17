Отряд “Счастливого пути” стал первым в области

Юные инспектора движения из гимназии с. Ольговка победили соперников в регионе.

Отряд ЮИД «Счастливого пути!» был создан в гимназии десять лет назад. Большинство из этого времени его возглавляет педагог-организатор Наталия Алексеевна Дроздова. Недавно в областном центре, в УМВД России по Липецкой области, ей как руководителю вручили награду за победу в областной акции «Зелёный огонёк» по основам дорожной безопасности и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Это событие подчеркивает значимость усилий педагогов гимназии, направленных на обеспечение безопасности школьников на дорогах. Ведь детский дорожно-транспортный травматизм является серьезной проблемой в наше время. И детская безопасность на дорогах требует особого внимания, поскольку дети менее опытны и часто недооценивают риски, связанные с движением транспорта. Вот почему программы, подобные акции «Зеленый огонек», играют важную роль в формировании осознанного отношения школьников к дорожному движению.

— Наш отряд состоит из 25 шестиклассников, — рассказывает Наталия Алексеевна, — обычно мы с такими детьми работаем по 9-й класс включительно, потом они уходят, а в юидовцы записываются другие. И этот кубок в нынешнем учебном году у нас не первый. Полгода назад мы победили в областном фестивале среди агитбригад «Вместе за безопасность дорожного движения» и тоже получили главный кубок. Ребята на самом деле могут агитировать, выступая в таких бригадах. Мы раздаём в посёлке взрослым и детям световозвращающие элементы. Они очень актуальны на дорогах в тёмное время суток, особенно зимой. Но у нас есть ещё отряд «Родительский патруль». Спасибо огромное мамам и папам за помощь. К примеру, они закупили для наших юных инспекторов форму. Детям нравится надевать её на акции и занятия, которые мы проводит 1 раз в неделю, а также во время поздравления кого-то из односельчан старшего поколения.

Руководитель отряда «Счастливого пути!» утверждает, что сейчас работа и детского, и особенно «Родительского патруля» значительно активизировалась. Гимназия в нынешнем учебном году всем составом обучается в Тихвинской школе, все учащиеся за редчайшим исключением находятся на подвозе. А это в основном юные жители ст. Плавица. Никому в нашем Добринском округе не надо объяснять, что это за автострада. Бесконечно машины везут свёклу на сахарный завод. Поэтому «Родительский патруль» ответственно относится к своим обязанностям, контролируя нередко поездки детей. Взрослые смотрят, как школьники дожидаются транспорта, садятся в автобус, пристёгивают ремни безопасности…

По словам собеседницы, с ними также тесно сотрудничает ГАИ, и отдельную благодарность за помощь и постоянные консультации педагог гимназии выражает лейтенанту полиции Анастасии Павловне Злобиной.

— Отряды юных инспекторов движения, — подытоживает Наталия Алексеевна, — это незаменимые помощники в обучении детей культуре безопасного поведения на дорогах. Они формируют правильное отношение к соблюдению правил дорожного движения и воспитывают будущих сознательных водителей и пешеходов. Благодаря своей активности ребята вносят значительный вклад в снижение числа аварий с участием несовершеннолетних, делая дороги более безопасными для всех участников дорожного движения.

В ТЕМУ

В областной Госавтоинспекции вместе с Наталией Алексеевной Дроздовой награды в этот день за победу в областной акции по основам дорожной безопасности получили Елена Николаевна Кретинина, педагог дополнительного образования лицея №1 п. Добринка, а также детско-юношеский центр «Ритм», который представляла на мероприятии педагог Елена Анатольевна Соболева.