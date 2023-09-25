Мобильное приложение «Госуслуги.дом» поможет собственникам квартир решать все вопросы по жилищно-коммунальным услугам. Прямо с телефона можно оставлять заявки, отслеживать их исполнение и получать обратную связь. Если качество услуг не устраивает, можно написать заявление в Госжилинспекцию. В этом же приложении есть возможность передать показания счетчиков, оплатить счета, получить всю информацию о капремонте и собраниях собственников. Авторизоваться в приложении можно через учётную запись на портале «Госуслуги».

«Цифровизация в сфере жилищно-коммунальных услуг поможет повысить их качество и сберечь время липчан. А оценки, которые они поставят управляющим компаниям, помогут составить их объективный рейтинг», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.