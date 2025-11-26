ОЦКНТ стал лауреатом всероссийского смотра-конкурса среди домов и центров культуры

Липецкий Областной центр культуры, народного творчества и кино стал лауреатом I степени в номинации «Сохранение и развитие жанров народного творчества, нематериального этнокультурного достояния» Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший дом (центр) народного творчества Российской Федерации 2025 года». Конкурс проводил Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова совместно с Ассоциациями домов (центров) народного творчества федеральных округов Российской Федерации. Цель проекта – выявление и обобщение перспективного опыта региональных методических служб. Диплом победителя вручен директору ОЦКНТ, заслуженному работнику культуры РФ Ольге Колыбельской на XI Всероссийском съезде руководителей методических служб в сфере народного творчества.

Областной центр культуры, народного творчества и кино ежегодно проводит свыше 900 мероприятий с охватом больше 300 000 зрителей, в том числе международные, всероссийские, областные фестивали, конкурсы, общественно-культурные акции, направленные на развитие и популяризацию народного творчества. ОЦКНТ объединяет 27 коллективов (хореографические, вокальные, инструментальные, фольклорные, театральные, цирковые, ДПИ и ИЗО), участвует в государственной культурной политике, развитии традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества, организации учебно-методической работы, культурно-деловом сотрудничестве.

«Липчане очень бережно относятся к своему этнокультурному достоянию, что доказывается большой популярностью фольклорных коллективов, ремесел и многочисленностью фестивалей народной культуры, проводимых в регионе. Награда ОЦКНТ – признание вклада учреждения в деятельность по сохранению нематериального наследия», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.