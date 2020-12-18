Отсрочка на капитальную реконструкцию сельскохозяйственных рынков в Липецкой области продлили до 2021 года

Соответствующие изменения в закон «О некоторых вопросах, связанных с организацией розничных рынков на территории Липецкой области» приняли депутаты на сорок девятой сессии регионального парламента.

Отсрочку на капитальное переоборудование сельскохозяйственных рынков в Липецкой области продлили до 1 декабря 2021 года. Управляющие такими торговыми точками должны заменить палатки и навесы на современные торговые капитальные постройки до указанного времени.

Согласно анализу информации, поступающей в управление потребительского рынка и ценовой политики, действующие розничные рынки в установленный срок до 1 декабря 2020 года не успели переоборудовать свои площадки. В целях поддержки фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, которые торгуют здесь, переходный период продлён. Это позволит сохранить баланс интересов населения, мелких товаропроизводителей и самих рынков, – отметили депутаты облсовета.