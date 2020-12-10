Отсрочку на капитальную реконструкцию сельскохозяйственных рынков в Липецкой области продлят еще на один год

Соответствующие изменения в закон «О некоторых вопросах, связанных с организацией розничных рынков на территории Липецкой области» сегодня рассмотрел комитет по экономике регионального парламента.

Отсрочку на капитальное переоборудование сельскохозяйственных рынков в Липецкой области продлили до 1 декабря 2021 года. Палатки и навесы управляющие такими торговыми точками должны заменить на современные торговые капитальные постройки.

– Согласно анализу информации, поступающей в управление потребительского рынка и ценовой политики, действующие розничные рынки в установленный срок до 1 декабря 2020 года не успеют переоборудовать свои площадки. В целях поддержки фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, которые торгуют здесь, предлагается продлить переходный период. Это позволит сохранить баланс интересов населения, мелких товаропроизводителей и самих рынков, – говорится в пояснительной записке.

Окончательное решение по данному вопросу депутаты примут на декабрьской сессии.