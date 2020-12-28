Прокуратура Добринского района в связи с поступившим обращением провела проверку исполнения на территории сельского поселения Добринский сельсовет законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами.

Она показала, что напротив дома заявителя отсутствует контейнерная площадка, а контейнер для ТКО поврежден и находится в неудовлетворительном состоянии.

В этой связи в адрес исполняющего обязанности главы администрации муниципального района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.