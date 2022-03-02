Дом Мастера в Липецке продолжает цикл традиционных выставок, посвященных творчеству Народного художника России Виктора Сорокина, имя которого он носит. 3 марта откроется выставка произведений живописца «Оттепель».

«Неброская красота русской природы всегда была неизменным источником вдохновения для художника, – рассказали в управлении культуры и туризма Липецкой области. – Ещё природа не проснулась, но….весну прослышала она и ей невольно улыбнулась, писал великий русский поэт Федор Тютчев. Именно это состояние природы сумел перевести на язык живописи Виктор Семенович Сорокин. Вооруженный любовью к жизни, кистью и красками художник создал уникальные произведения, в которых главным действующим лицом является, совершенно особенное пронзительное мартовское солнце. Оттепель для Виктора Сорокина – это улыбка Творца, возвещающая скорый приход Весны».

В экспозиции представлено 12 работ художника из коллекции Художественного музея – Дом Мастера. Это и масштабное полотно «Ранняя весна» 1965 года, и работа «Март» 1998 года, и пейзажные этюды более позднего периода творчества. Выставка будет работать до 29 мая. «Липецкая земля богата талантливыми мастерами, которые внесли значительный вклад в развитие культуры. Творчество наших земляков достойно большого интереса и высоких оценок», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.