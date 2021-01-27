Приговором Октябрьского районного суда г. Липецка липчанин, 1958 г. рождения, признан виновным в убийстве сына.

Трагедия разыгралась в квартире родителей потерпевшего 23 августа 2020 года, к которым тот приехал в гости. В ходе распития спиртного между сыном и отцом завязалась ссора.

В процессе выяснения отношений отец кухонным ножом нанес сыну ножевое ранение, оказавшееся смертельным.

В ходе следствия отцу погибшего было предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ.

Учитывая общественный резонанс уголовного дела, государственное обвинение по нему поддержал прокурор области Генадий Анисимов, который ориентировал суд на вынесение приговора с учетом всех обстоятельств дела, в т.ч. противоправного поведения потерпевшего, явки с повинной его отца, оказании помощи пострадавшему и др.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Октябрьского района г. Липецка.