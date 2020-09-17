Отцы и дети под одной крышей

Дом Васильевых из Дурово, вмещающий в себя несколько поколений, отличается большим гостеприимством

66 ЛЕТ РЯДОМ!

Хотя старшее поколение родилось и жило поначалу в Отскочном, а в нынешнем доме с 1984-го, тем не менее, они тут главные, и им давал колхоз эту квартиру.

Анатолий Максимович воевал на Украине с бендеровцами, служил 4 года и вернулся в 1953-м.

— После армии в родном колхозе, — рассказывает он, — был и трактористом, и бригадиром, и заместителем председателя, и управляющим.

Почти сразу молодой солдат найдёт себе спутницу жизни. Понравилась ему, говорит, Лида, дочка Егора. Простая девчонка не боялась никакого труда, потом за жизнь все сельские работы через свои руки пропустит: и свекловичницей трудилась, и дояркой, и телятницей. Так вот Васильевы уже более 66 лет шагают рука об руку.

— Свадьбу два дня справляли, — вспоминает Лидия Егоровна, — хоть бедно было, да весело и дружно. Женились по любви. Мой Анатолий был парень трудолюбивый, ответственный и на работе, и дома с детьми, а у нас их трое: две дочки и сын.

И эту ответственность Анатолия Максимовича руководство очень ценило. За труд его наградили орденом «Знак Почёта», также он имеет множество медалей.

Второе и третье поколение Васильевых. Вячеслав Анатольевич и Галина Александровна с сыном Дмитрием.

ЕСЛИ Б НЕ СЕСТРА…

Второе поколение Васильевых три десятка лет назад поженились. Их пути пересеклись очень интересно. Не живи сестра Вячеслава Анатольевича Галина в Воронеже, не встретился б он и с женой Галиной Александровной. (Ещё одна его сестра Надежда живёт в Санкт-Петербурге).

— Я хорошо знала Галю, так через неё и познакомились, — вспоминает вторая хозяйка дома.

— Не страшно Вам, коренной горожанке, было приезжать в деревню? — спрашиваю у Галины. — Всё-таки эта жизнь сильно отличается от городской, где пришёл с работы и не надо думать, кого тебе ещё во дворе накормить-напоить или летом в огороде прополоть-накосить.

— Конечно, сперва было трудновато, мягко говоря. Но лиха беда — начало.

— А Ваши родители не возмущались, что доченька из Воронежа к чёрту на кулички уедет? — вновь спрашиваю у женщины.

— Нет, — убедительно говорит Галина, — они не были против такого зятя: добрый, надёжный, отзывчивый, всегда подскажет. Всё делали и делаем сообща. Даже разговоров не было, чтоб отсюда уехать.

— Мы хорошо живём, передряг, слава Богу, не было, — подтверждает слова жены Вячеслав.

— Нам хорошая сноха досталась, — продолжает свекровь, — покладистая, а иначе мы б, наверно, и не жили вместе. И сыну, и нам повезло.

ЭТОТ КУСТ НЕ БЫВАЕТ ПУСТ

У Галины и Вячеслава двое взрослых сыновей, они сами давно бабушка и дедушка. Их Владимира и Дмитрия, сейчас проживающих с семьями в Грязях и Воронеже, помогала воспитывать Лидия Егоровна, у какой пятеро внуков и 7 правнуков.

На большие праздники и летом в родительский дом Васильевых приезжают все. Как говорится, этот куст не бывает пуст.

— Пока двигаемся, — делится бабушка Лида, — будем помогать. Это такие у нас с дедом планы.

— Васильевы являются образцом для своих детей и внуков, — отзывается о них глава Дуровской администрации Сергей Васильевич Ходяков, — хоть самые старшие Лидия Егоровна и Анатолий Максимович, хоть Галина Александровна и Вячеслав Анатольевич, какой не имеет вредных привычек, показывая пример тем самым сыновьям. Всё семейство — трудолюбивые люди, держали и держат большое подворье. Про трудягу Галину вовсе теперь и не скажешь, что она горожанка.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива Васильевых.