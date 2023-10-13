После окончания целевой ординатуры по направлению «эндокринология» в поликлинику Данковской центральной районной больницы на должность врача-эндокринолога трудоустроилась Ксения Платицина. Врач родом из села Кудрявщино Данковского района, поступила в РязГМУ в 2015 году в рамках целевой подготовки, окончила ординатуру в 2023 году. В Данковской ЦРБ Ксения Платицина уже трудилась в период пандемии в должности врача-стажера инфекционного отделения для взрослых.

Как сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области, заболевания эндокринной системы, щитовидной железы, сахарный диабет, ожирение тесно связаны с репродуктивным здоровьем женщины. Они влияют на половое созревание, изменяя выработку гормонов репродуктивной системы, что впоследствии приводит к гормональным нарушениям. Демографическая ситуация в районе тесно связана с наличием в штате больницы врача-эндокринолога.

«Работа по привлечению медицинских кадров – одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». Целевая подготовка специалистов — направление, дающее реальный результат. С 2019 года в регионе трудоустроено 263 целевика», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2022 году в Липецкой области достигнуто рекордное количество студентов-целевиков, обучающихся по программам специалитета – 780 человек. Увеличено количество студентов, поступивших по квоте целевого приема на 26% относительно 2020 года (139 в 2020, 175 в 2023). В пять раз вырос размер региональной стипендии студентам-целевикам – до 6700 рублей в месяц.