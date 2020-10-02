Отвечать за организацию пассажирских перевозок в Липецке будет администрация города

Депутаты облсовета на очередной 45-й сессии внесли изменения в Закон «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области».

Изменены сроки вступления в силу отдельных положений Закона. Это касается передачи из города Липецка на областной уровень полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электротранспортом. Решение о перераспределении полномочий было принято в конце прошлого года с целью централизации управления и контроля за оказанием данных услуг, а также сокращения финансовой нагрузки на городской бюджет. Сегодня сроки передачи полномочий перенесены с 1 января 2021 года на начало 2022 года.

Это обусловлено изменением федерального законодательства и участием перевозчиков в федеральной программе обновления состава.

Липецкая область подала заявку на участие в 2020 году в мероприятиях по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городских агломерациях в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заявку одобрили. В результате перевозчики получили возможность приобретения нового транспорта в лизинг со скидкой 60%. Одним из условий получения такой скидки – наличие действующих государственных или муниципальных контрактов на срок не менее 12 месяцев.

Договоры с липецкими перевозчиками заканчивались в этом году. Однако июньские изменения в федеральное законодательство позволили продлить имеющиеся контракты. С целью участия липецких перевозчиков в программе обновления департамент транспорта администрации г. Липецка продлил договоры с муниципальными перевозчиками и планирует сделать тоже самое с частными перевозчиками.

На основании этого полномочия по организации транспортного обслуживания населения сохраняются за органами местного самоуправления г. Липецка на 2021 год.