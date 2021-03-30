В животноводческом помещении кооператива «Русь» содержится четыреста десять голов разновозрастных овец и баранов. Небольшой прямоугольный ангар, где находится отара, появился на месте солончакового пустыря, что на окраине Добринки.

Со дня открытия работники «Руси» методом проб и ошибок определили-таки для себя оптимальную породу овец для разведения — эдильбаевскую. Животные этой породы могут усваивать небольшое количество подножного корма с высокой эффективностью, наращивая собственную массу день за днём. Это касается не только мяса и курдючного жира, ради которого их и разводят, но и шерсти. У эдильбаевской породы она высокого качества, быстро нарастает и состригается дважды в год. Овечки не требуют больших затрат, поставляя очень большое количество различных продуктов.

Когда кооператоры делали первые шаги, они уже строили грандиозные планы по расширению своего бизнеса. В списке первоочередных задач значились пристройка к овцеферме небольшого цеха по забою животных и первичной обработке туш вместе с возведением капитального хранилища для сена и соломы. Эти планы стали реальностью. И цех, и хранилище — все на своих местах. Сама овчарня смонтирована из современных сендвич-панелей, внутри оборудована водопроводом.

— Идея для нашего бизнеса не нова, — рассказывает председатель СПССК «Русь» Олег Брыкин, — и в этом нет ничего удивительного. Овцеводство при грамотном подходе является выгодным направлением для начала своего дела. Во-первых, овцы относительно неприхотливы в содержании, не требуют трудоемкого ухода. Во-вторых, они обладают неплохим иммунитетом, и падеж в отаре встречается намного реже нежели у других животных. В-третьих, с разведением овец не возникает никаких проблем. В-четвертых, мясо, шерсть и овчина ценятся среди потребителей, и спрос на эту продукцию остается неизменно высоким.

Кроме мяса, породистые овечки дают ценное руно. Председатель кооператива «Русь» Олег Брыкин (на фото внизу) уверен: «Их овчина стоит выделки».

Высокая скороспелость и неприхотливость овечек и барашков позволяют быстро окупать вложенные средства. Баранина хорошо реализуется, вне зависимости от сезона.

Также кооператоры наладили переработку овечьих шкур. Сейчас из овчины делают чехлы на автомобильные кресла, прикроватные коврики, небольшие подушки. И — строят грандиозные планы по расширению своего бизнеса.

В эти дни они возводят пристройку к овчарне площадью триста квадратных метров.

Вместе с основным помещением «Русь» планирует довести поголовье эдильбаев до шестисот голов. Тем более, что особого ухода эти животные не требуют. А кормить есть чем. Причем — по-современному.

Недавно кооператоры получили солидную поддержку от государства в виде субсидии на софинансирование затрат. Сумма немалая, один миллион четыреста тысяч рублей. Средства израсходовали на приобретение мини-завода гранулированных комбикормов производительностью полтонны в час.

Новое оборудование позволяет своими силами готовить сбалансированный рацион не только для овец, но и для других видов сельскохозяйственных животных. Для того, чтобы запустить производство, необходимо лишь перенести один из ангаров поближе к овчарне. Под капитальной крышей и начнутся пусконаладочные работы. Если говорить про инвестиции, то на одном мини-заводе стремление кооператоров к развитию не ограничивается. Огромные кучи щебня, завезенные на территорию «Руси» заблаговременно — верный признак того, что непроходимые ранее солончаковые неудобья вскоре станут комфортными для передвижения как техники, так и людей.

Надеемся, что наш следующий визит к овцеводам из Добринки проведем в той обуви, в которой ходим по асфальту…