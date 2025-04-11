Оздоровились на каникулах

В нынешнем учебном году весенние каникулы в школах района отличались по времени проведения: добринские учащиеся ушли на отдых на последней неделе марта, остальные — на первой неделе апреля. В это время ребятишки смогли оздоровиться в школьных лагерях. Всего их работало двенадцать, в них отдохнул 791 школьник с 1-го по 9 классы (а вообще, могут тут оздоровляться и 10-классники с 11-классниками, если есть желание).

На весенних каникулах была увеличена сумма на питание ребёнка завтраком и обедом. Если ранее она составляла 155 рублей, то теперь стала 180.

Все лагеря выбрали в своей работе определённое направление. Так, Верхнематрёнский имел, к примеру, юнармейскую направленность, в других школах они были патриотическими, посвящались «Движению Первых», смене «Орлята России», ну и, конечно, работали по творческому направлению.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов большое внимание уделяет организации качественной оздоровительной кампании для детей во время каникул.

«Мы хотим сделать отдых детей в Липецкой области доступным, а лагеря — современными и комфортными. Больше 77 тыс. детей отдохнули в оздоровительных лагерях в 2024 году, в том числе 45 тыс. рубят — в рамках летней оздоровительной кампании, в регионе работало 15 загородных и 361 пришкольный, 87 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций и 44 палаточных», — отметил Игорь Артамонов.