Оздоровительная кампания традиционно стартует в Липецкой области 1 июня. О подготовке к ней говорили на межведомственной комиссии под председательством вице-губернатора Юлии Котляровой. В регионе будут работать 482 лагеря, 15 из них — загородные. Будут также открыты пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря. За лето они примут почти 45 тысяч детей. Особое внимание на заседании комиссии было уделено обеспечению пожарной безопасности лагерей, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

«Летние каникулы — время, которое каждый человек запоминает на всю жизнь. В Липецкой области организацией отдыха детей занимается множество структур, это не только педагоги, но и санитарные врачи, сотрудники МЧС, управления социальной и молодежной политики, управление культуры. Ежегодно мы стараемся улучшить нашу материально-техническую базу, а смены сделать содержательными и наполненными. Этот год не станет исключением», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В лагере «Прометей» в этом году построят три новых модульных корпуса. Средства выделяет Министерство просвещения России на условиях регионального софинансирования. Конструкции быстровозводимые. Каждый корпус рассчитан на 47 человек, изготавливается из современных материалов, соответствует всем санитарным и пожарным нормам. Конструкции оборудуют всем необходимым для комфортного проживания.

На базе лагеря «Звёздный» пройдет профильная смена правоохранительной направленности — там отдохнут несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел. На базе лагеря «Олимп» будет проведена инклюзивная смена.

Работать с детьми будет более 9 тысяч взрослых, в том числе — 6 тысяч педагогов. Пройдет и традиционная акция по подготовке вожатских кадров «Навстречу лету». Свою квалификацию повысят 300 вожатых, каждый получит соответствующий документ.

В регионе продолжает действовать региональная мера поддержки по возмещению части стоимости путевок в загородные лагеря. Если хотя бы один родитель трудится в Липецкой области, то можно будет вернуть до 18 тыс. 555 руб. При условии продолжительности смены 21 день.