Аграрии Липецкой области убирают озимый рапс. Уже обмолочено 75% площадей. Получено 15,7 тысячи тонн при средней урожайности 34,9 центнера с гектара. Чуть позже аграриям предстоит убрать 53 тысячи гектаров ярового рапса.

Как сообщает региональное управление сельского хозяйства, в этом году сельхозпроизводителям области предстоит убрать почти 770 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, 418 тысяч гектаров масличных. Общая посевная площадь в текущем году составила 1,4 млн гектаров. На данный момент обмолочено 140 тысяч гектаров яровых и озимых зерновых и зернобобовых культур. Собрано 575 тысяч тонн зерна и бобов. Большая часть убранных площадей – озимая и яровая пшеница. Со 124 тысяч гектаров получено 520 тысяч тонн зерна. Также намолочено 37 тысяч тонн ячменя и 18 тысяч тонн гороха.

«Сельское хозяйство исторически является важнейшей отраслью экономики региона. У липецких аграриев накоплен колоссальный опыт в этой сфере. К каждому этапу работ подготовка начинается намного заранее. Заблаговременное решение всех вопросов по оснащению, трудовым ресурсам, запасам всего необходимого позволяет предупредить форс-мажорные обстоятельства», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.