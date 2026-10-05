П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 02.10.2026 п. Добринка №1213 Об отмене некоторых постановлений администрации Добринского муниципального района Липецкой области

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Постановление об отмене регламента по аварийному жилью 1213 от 02.10.2026Скачать
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