П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 02.10.2026 п. Добринка № 1217 О признании утратившим силу некоторых постановлений администрации Добринского муниципального района

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Постановление утратившие силу схемы теплоснабжения 1217 от 02.10.2026Скачать
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