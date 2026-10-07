П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 06.10.2026 п. Добринка № 1257 О признании утратившим силу некоторых постановлений администрации Добринского муниципального района

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Постановление утратившие силу схемы водоснабжения 1257 от 06.10.2026Скачать
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