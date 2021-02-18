Очередной легковой автомобиль пострадал в результате диких развлечений вандалов в микрорайоне «Елецкий». Сообщение по номеру «112» поступило в управление по делам ГО и ЧС Липецка в среду 17 февраля. Неизвестные с верхних этажей сбросили пакет с водой на «Мицубиши», припаркованный у дома по улице Хренникова. У машины повреждена крыша и разбито лобовое стекло, сообщает пресс-служба мэрии.

Несколькими днями раньше на соседней улице «жертвой» хулиганов стала «Лада Калина». Разбившаяся об неё стеклянная банка оставила вмятину на стекле.

Подобные происшествия фиксировались в «Елецком» и осенью прошлого года, а летом 2019-го с балконов многоэтажек помимо пакетов с водой летали кирпичи и бутылки.

К сожалению, опасными шалостями отметились не только «герои» нового микрорайона Липецка. Периодически сигналы приходят из других жилых массивов города. «Веселятся» таким образом, в основном, подростки. Как правило, не думая о последствиях. Между тем, они могут быть гораздо серьёзнее, чем «раненые» машины.

Так по сообщениям СМИ в Тольятти термический ожог лица и глаза от сброшенного сверху пакета с кипятком в середине февраля получила 17-летняя девушка. Сейчас она проходит курс лечения, а юных любителей острых ощущений ждёт встреча с полицией.

Согласно действующему законодательству хулиганов, достигших 16-летнего возраста, могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности, а их младших товарищей по решению правоохранительных органов – поставить на учёт в ПДН. Повышенное внимание органами опеки в этом случае будет проявлено к семье нарушителя. Материальный ущерб, причинённый малолетними вандалами, также ляжет на расходы семьи.

Городские спасатели предупреждают подростков о негативных последствиях их бездумных поступков, а также призывают родителей чаще общаться со своими детьми, в том числе на тему профилактики правонарушений, больше интересоваться содержанием их досуга.