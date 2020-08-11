«Палитра лета» представлена в Доме Мастера

Выставка «Палитра лета» работает в Доме Мастера, открывшемся после снятия ограничений в Липецкой области.

В экспозиции собраны более 30 работ народного художника России Виктора Сорокина разных периодов и жанров из фондов художественного музея его имени.

Представлены портреты, пейзажи, натюрморты, а также личные вещи Мастера и несколько скульптур. Посмотреть выставку в Липецке можно до 20 сентября.

Виктор Сорокин, по словам искусствоведов, был убежден, что настоящая живопись, даже не обращаясь к сюжетам, способна высказать очень многое, и доказал это по-своему. Он считал, что цель искусства – поднимать дух людей.

Необыкновенно искренний в своем творчестве Виктор Семенович Сорокин обладал мощным художественным талантом и верностью своему делу, отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Художник вошел в славную когорту людей, прославивших липецкий край», – подчеркивает руководитель региона.