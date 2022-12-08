«Парту героя» и мемориальную доску в память о выпускнике школы Антоне Чулкове, участнике специальной военной операции, открыли в школе села Никольское Липецкого района. Право первыми сесть за «Парту героя» предоставили отличникам из шестого класса, юнармейцам Светлане Прокопченко и Даниле Усолкину.

Гвардии старший сержант 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Антон Николаевич Чулков был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации для прохождения срочной службы. С 2011 года служил по контракту. В 2014 году участвовал в операции по возвращению Крыма. В 2022 году принимал участие в специальной военной операции. Погиб Антон Чулков 6 октября 2022 года при разминировании дороги от попадания снаряда вражеского танка. Награжден орденом Мужества посмертно.

«Такие люди являются примером отваги и мужества. Земляки должны гордиться ими, а их имена нужно увековечивать в виде мемориалов, чтобы каждый мог лишний раз задуматься о том, что такое настоящий патриотизм и вера в правду», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.