Память Героев Отечества почтили в Липецке

В День Героев Отечества губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил тех, чьё мужество отмечено высшими наградами. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия. Торжественная церемония прошла в концертном зале Театра танца «Казаки России».

«День Героев Отечества неразрывно связан с историей страны. Он знаменует подвиги и наших предков, и наших современников — всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине», — сказал Игорь Артамонов.

В зале присутствовали родственники Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, чьи имена навсегда вписаны в летопись страны и региона. Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков спустились в зрительный зал и лично вручили цветы и памятные подарки семьям Героев Советского Союза: Григория Чигрина, Никиты Семочкина, Павла Кузнецова, Владислава Дорохина и Ивана Кованева, а также семьям Героев Российской Федерации: Валерия Скороходова, Юрия Щербакова, Виталия Беликова, Эдуарда Белана, Сергея Богатикова, Владислава Панова, Александра Петрова, Олега Пешкова и Андрея Теперика.