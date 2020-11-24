Память Героя России Олега Пешкова почтили в Липецке

Траурный митинг в память о лётчике Липецкого авиацентра Олеге Пешкове, погибшем пять лет назад в Сирии, состоялся на городском кладбище областного центра. Почтить память авиатора, которому посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации, собрались его близкие, сослуживцы, а также военные лётчики, представители областной и городской администраций.

В начале церемонии к собравшимся обратился командир Липецкого авиацентра Юрий Сушков. Он отметил, что память о герое живёт во многих городах России и даже за границей. Так, имя героя получила школа №30 в Липецке, открытая в 2017 году. Кроме того, в честь Олега Пешкова названа улица на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Там же сегодня должно состояться открытие бюста Пешкова. А граффити с портретом лётчика украшает дом в сербском городе Нови-Сад.

О важности сохранения памяти об Олеге Пешкове говорил заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко, который также возложил цветы к памятнику на могиле героя.

«Гибель Олега Анатольевича, которого Россия потеряла 5 лет назад, – горе для его родных, невосполнимая утрата для каждого неравнодушного гражданина. Но также в наших сердцах гордость за его благородство и смелость, безмерная благодарность за подвиг в далекой Сирии. Мы обязаны хранить память о его подвиге», – подчеркнул Александр Рябченко.

Пилотируемый подполковником Пешковым Су-24 в ходе военной операции России в Сирии был сбит турецким истребителем. Во время приземления с парашютом его обстреляли с земли боевики. Олега Пешкова похоронили в Липецке. Указом Президента РФ от 25 ноября 2015 года ему посмертно присвоено звание Героя России. Почётное наименование «Герой России Олег Пешков» присвоено самолёту Липецкого авиацентра Су-34. Его имя также на стеле у памятника героически погибшим летчикам авиацентра на площади Авиаторов.