Памятник великому артисту Василию Семеновичу Лановому был установлен в Липецке в сквере 65-летия Победы. Бюст в дар городу передала некоммерческая организация «Армия и культура». Создал его скульптор, Народный художник РФ Салават Щербаков по заказу руководителя всероссийского патриотического проекта «Аллея Российской Славы» Михаила Сердюкова.

«Для многих россиян Василий Лановой является лицом советского кинематографа, кумиром эпохи. Теперь у липчан появилось место, где они могут поклониться его таланту и принести цветы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Василий Семенович Лановой родился в 1934 году. Первую роль в фильме «Аттестат зрелости» он сыграл в 1954 году. Но гораздо больше зрителям актер стал известен после своей первой главной роли в картине «Павел Корчагин» в 1956 году. За всю биографию Лановой сыграл во множестве фильмов: «Алые паруса», «Полосатый рейс», «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Семнадцать мгновений весны», «Петровка, 38», «Брежнев», «Офицеры». В 1985 году был удостоен звания Народного артиста СССР. Василий Семенович был известен и своей общественной деятельностью. С 1995 года он занимал пост председателя межрегионального общественного фонда «Армия и культура», был членом Общественных советов при Министерстве обороны РФ и Следственном комитете России, а в последние годы являлся председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк» и сопредседателем Центрального штаба общероссийского движения «Бессмертный полк России». В этой роли он несколько раз приезжал в Липецк и встречался с молодежью. Умер Василий Семенович в январе 2021 года от новой коронавирусной инфекции.