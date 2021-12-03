Митинг, посвящённый Дню Неизвестного солдата, состоялся сегодня на площади Героев в Липецке. Представители областной и городской администраций отдали дань памяти и уважения всем пропавшим без вести и безымянным воинам, пожертвовавшим жизни за Родину.

Цветы к мемориалу у Вечного огня возложили исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Липецкой области Александр Рябченко, вице-мэр Анна Шамаева, а также военнослужащие, представители силовых структур, общественных организаций и образовательных учреждений. Они почтили память погибших минутой молчания.

«Мы не знаем всех имён и всех историй. Но знаем, что они погибли за свою страну, за нас и наших детей. И сегодня, в День Неизвестного солдата, повторим ещё раз: никто не забыт, ничто не забыто», – написал в своём инстаграме сегодня руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

День Неизвестного Солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.

Основанием для установления памятной даты в этот день стали события 3 декабря 1966 года. Тогда прах погибшего в Великую Отечественную войну красноармейца, личность которого не удалось установить, перезахоронили у Кремлёвских стен. 8 мая 1967 года на месте захоронения открыли мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» и зажгли Вечный огонь.