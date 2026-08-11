Память о Герое объединила нас с ингушами

Делегация из Добринского округа на родине Героя России Суламбека Осканова, в Ингушетии, достойно представляла всю Липецкую область.

Делегация добринских школьников и педагогов вновь побывала в Ингушетии, на родине первого Героя России Суламбека Сусаркуловича Осканова. Эта поездка – живая нить, которая давно крепко связала наши степные просторы с горным краем.

«КАК НАС ВСТРЕЧАЛИ!»

В нынешнем году в третий раз добринцы посещают по приглашению эту горную Республику. Подвиг первого Героя России С.С. Осканова, который отвёл свой самолёт 7 февраля 1992-го года от станции Хворостянка, объединил сразу же наш край с его малой родиной, где Суламбека Сусаркуловича земляки считают национальным Героем.

На сей раз путешествие школьников с педагогами стало самым продолжительным. Ребята отдыхали смену в горном лагере «Оаздик» (в переводе – «звучное эхо») Джейрахского района Ингушетии. Их сопровождали основоположницы «Уголка памяти Героя Суламбека Осканова» в Хворостянской школе, педагоги Екатерина Станиславовна Сомова и Наталья Александровна Соломонова, а также заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии с. Ольговка Лариса Михайловна Давыдова.

Учащиеся в дальний путь выезжали из трёх учебных заведений: Ольговской гимназии, Хворостянской и Нижнематрёнской школ.

Слушать восторженные отзывы и старших, и младших о поездке можно бесконечно!

— Если мои коллеги там уже бывали, — рассказывает Лариса Михайловна, — то я в Ингушетии оказалась впервые. Много знаю о кавказском необыкновенном гостеприимстве, но так, как встречали нас с детьми в Ингушетии, просто не передать словами. Тронуло до глубины души, буквально до слёз. Весь лагерь, а это более 300 человек, выстроился и с громкими аплодисментами и криками: «Липецк! Мы вас ждали!» — принимал нас. Мы сами себя в тот момент почувствовали какими-то героями.

— Это был по-настоящему шокирующий момент для наших ребятишек, — продолжает Екатерина Станиславовна, — конечно, они такого огненного приёма просто не ожидали. И сразу усталость после дороги как рукой сняло.

Наша добринская делегация приглашена туда полномочным представителем Республики Ингушетия в Липецкой области Бей-Али Бекботовым, уделяющим большое внимание национальным связям и работе с молодёжью. И все путешественники от мала до велика говорят огромное спасибо ему и главе администрации Добринского округа А.Н. Пасынкову, благодаря помощи которого эта поездка состоялась.

— Наш отряд там назывался «Липчане», — говорят педагоги, — так как мы представляли не только Добринский край, но и всю Липецкую область. Поскольку на нас была возложена такая серьёзная миссия, то постарались показать себя исключительно с положительной стороны.

Добринцы в Ингушетии тоже научились танцевать лезгинку.

СПАСИБО ГЕРОЮ ЗА ПОДВИГ

Как известно, принимают по одёжке. У мусульман не приветствуется даже в какую-либо жарищу оголять тело. Уж тем более это табу для женщин и девушек. Поэтому привычные нам летние топики и шортики вы там не увидите на местных жительницах. Так что и наши девчонки прибыли туда в длинных платьях или юбках, а их головы прикрывали платки. Мальчишки – тоже не в коротеньких штанишках преодолевали путь в горы. И принимающая сторона сказала огромное спасибо русским людям за то, что не пришли со своими правилами в их монастырь. Разумеется, вряд ли бы из-за гостеприимства ингуши сделали кому-то из детей или их сопровождавших педагогов замечание по поводу одежды, но предусмотрительно выбранный наряд сразу настраивал на положительное впечатление. За это надо сказать отдельное спасибо учителям наших ребят и их родителям, которые правильно всё поняли, купили и выдали в путь своим чадам то, что нужно.

Горный башенный комплекс, каким славится Ингушетия, поразил своей необычностью и величием гостей из степного края.

По словам путешественников, за эти дни границы между «мы» и «они» стёрлись: ребята быстро поняли, что у них с ингушскими сверстниками одни и те же ценности: уважение к старшим, любовь к родной земле и желание быть достойными памяти героев. В лагере прекрасно знали, откуда русская делегация. И добринские школьники подробно рассказали отдыхавшим, как хранят память о нашем общем Герое, их земляке Суламбеке Осканове. Мальчишки и девчонки выступали на сцене «Оаздика», показали фото и видео памятника, воздвигнутого в честь него на месте гибели, «Уголка памяти», открытого в школе ст. Хворостянка, носящей его имя. Ингуши с большой благодарностью обращались к представителям добринской группы за то, что здесь так трепетно хранят память о Герое. А потом в адрес наших детей прозвучал вопрос: «Что бы Вы спросили у Суламбека Осканова, если б была такая возможность?». И услышали от одного хворостянского мальчика ответ: «Ничего б не спрашивал, а сказал ему спасибо. Спасибо за то, что ценой своей жизни спас нашу Хворостянку. Моя мама тогда училась в 11-м классе… И вот теперь я благодарю Героя за подвиг. Иначе б нас здесь не было» …

Память о подвиге первого Героя России Суламбека Осканова объединила добринских школьников и их ингушских сверстников.

В лагерь на встречу с ребятами пригласили заслуженного педагога Ингушетии Малику Абузаровну Горданову. Эта женщина – землячка С.С. Осканова. Они родились в селении Плиево Назрановского района Республики. Историк по образованию, она стала инициатором создания музея Героя на его малой родине. Хворостянцы подарили свои сувениры. К примеру, Ангелина Сомова привезла с собой собственный рисунок «Полёт в вечность» и передала его М.О. Гордановой для музея.

На встречу с добринской делегацией приезжала Малика Горданова (справа), землячка Героя Суламбека Осканова и основательница муззея на его малой родине, в с. Плиево Ингушетии.

На сцене горного лагеря выступают учащиеся и педагоги Хворостянской школы, носящей имя Героя Суламбека Осканова.

РАССТАВАЛИСЬ СО СЛЕЗАМИ

Поскольку пребывали добринцы в лагере, то и, помимо экскурсий по горам, где увидели уникальный ингушский башневый комплекс, участвовали в различных мероприятиях. Например, в «Семейной зарнице», где мамой команды была Е.С. Сомова, а папа – воспитатель-ингуш. Тогда наши из 8 команд стали третьими. Ребята прекрасно справились со сборкой-разборкой автомата, расшифровали азбуку Морзе, хорошо прошли по канатной дороге. А потом в театральном конкурсе добринцы выступили на сцене со сказкой «О рыбаке и рыбке» и победили. Специально брали с собой в поездку русские народные костюмы с кокошниками.

Наши юные земляки учатся танцевать лезгинку.

Ну и в зачёт себе наши мальчишки с девчонками могут поставить то, что в горном лагере за 5 дней научились танцевать лезгинку. Репетировали с представителями образцового народного коллектива «Таргим» (в переводе – «щит»). Танец джигитов наши показали и на прощальном вечере, а потом танцевали на вокзале, чтобы ещё раз тем самым зажигательно сказать спасибо за тёплый приём.

— Все вспоминают, как нас приняли в первый день в Ингушетии, — делится впечатлением десятиклассница Ангелина Сомова, — а я хочу сказать о прощании. Мы сдружились с ингушскими детьми. И при расставании плакали. Слёзы на глазах были даже у взрослых вожатых. Так расстаются только настоящие друзья. Мы обменялись контактами и сейчас поддерживаем связь. Надеюсь, что поездку в эту Республику ещё повторю не раз. Спасибо всем за предоставленную возможность. И низкий поклон Суламбеку Осканову за подвиг.

Прощались добринцы и ингуши со слезами. Эту футболку с трогательными надписями надо сохранить на всю жизнь.

Теперь, когда поездка позади, с ребятами остаются на память не только сувениры и яркие снимки, но и понимание, что настоящая дружба – в умении слышать друг друга, уважать традиции и вместе хранить память о тех, кто стал примером для всех. И Родина у нас одна – Россия.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото из архива героев путешествия в Ингушетию.