Память павших бойцов СВО увековечили новой аллеей в Липецке

В микрорайоне Дачный Липецка появилась новая мемориальная аллея. Местные жители высадили 150 молодых сосен — в честь одиннадцати земляков, погибших при исполнении воинского долга, и в поддержку тех, кто сегодня выполняет задачи на передовой.

Площадку выбрали между Троицким храмом и Братской могилой. С подготовкой территории и организацией мероприятия помогли министерство лесного хозяйства Липецкой области и департамент благоустройства администрации города Липецка. Сотрудники лесничества заранее подготовили траншеи, привезли необходимый инвентарь и помогли правильно посадить саженцы сосны.

«Важно, чтобы такие проекты шли от людей, а власть помогала им состояться. Мы продолжим поддерживать подобные инициативы в городах и сёлах региона», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.