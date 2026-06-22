Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в Липецке

В День памяти и скорби, 22 июня, в Липецке прошел траурный митинг, посвящённый 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. У Вечного огня на площади Героев горожане почтили минутой молчания земляков, не вернувшихся с полей сражений.

Из Липецкой области на фронт ушли 260 тыс. человек. Каждый второй из них остался на поле боя. Память погибших почтили минутой молчания. К мемориалу возложили живые цветы. В траурном митинге приняли участие представители органов власти, правоохранительных структур, общественных организаций, кадеты, волонтёры и неравнодушные липчане.

«В Липецкой области нет семьи, которую эта страшная война обошла бы стороной. Наш народ выстоял ценой миллионов жизней. Мы обязаны помнить подвиг тех, кто сражался и погиб ради нашего мирного будущего», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.