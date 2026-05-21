“Память сердца”

Так назывался концерт, посвящённый Дню Великой Победы, который состоялся 9 Мая в сельском клубе д. Заря. Трогательным поздравлением приветствовала зрителей заведующая клубом Зубкова В.А.

Празднично украшенная сцена, тихая мелодия песен военных лет погрузила нас в праздничную атмосферу. С песни «Казаки в Берлине» в исполнении вокально-хорового ансамбля «Заряночка» начался концерт, который на протяжении полутора часов радовал нас хоровыми, сольными песнями, стихотворениями и танцем.

Спасибо участницам ансамбля «Заряночка», которые уже не в первый раз радуют и удивляют нас своим талантом, красивыми костюмами. Особенно хочется отметить солисток, их богатый репертуар: это О. Шебанова, В. Середина, Е. Новикова и Е. Какоткина. Со слезами на глазах, затаив дыхание, мы вслушивались в каждое слово песен в их исполнении. Е. Кучер, Г. Дорофеева и Л. Пятницына прочитали трогательные стихи, которые вызывали у нас не только мурашки, но и слёзы. А танец «Яблочко» в исполнении Г. Дорофеевой Л. Пятницыной никого из нас не оставил равнодушным: мы прихлопывали в такт музыке и подтанцовывали на месте.

Расходились мы — кто со слезами на глазах, кто тихо напевая песни военных лет. На душе было светло и как-то грустно.

Праздник со слезами на глазах надолго останется в наших сердцах.

Коллектив «Заряночка» ещё молодой, но уже успел завоевать симпатию зрителей не только у нас, но и у жителей окрестных деревень. «Заряночка» выступила с концертом в с. Мазейка, посвящённом Международному женскому дню. Спасибо большое коллективу за радость, настроение, которые вы дарите нам! Незабываемые концерты ко Дню матери, 8 Марта, Дню Победы!

Желаем вам процветания, творческих успехов, сил и здоровья. Мы будем снова и снова ждать ваших выступлений!

Да, и от лица участниц ансамбля «Заряночка», выражаем огромную признательность Кахиани Я.Ю. и Кутищеву А. Н. за помощь в приобретении музыкального оборудования.

Спасибо вам за поддержку нашей «Заряночки»!

С уважением и благодарностью, жители д. Заря.